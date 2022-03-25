Російські окупанти змушують мешканців окупованої частини Ізюму рити окопи та траншеї
Про це начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник повідомив у своєму фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"З окупованою північною частиною в нас немає постійного зв'язку, але іноді вдається додзвонитися нам і розповісти, що там відбувається. Стариків ще не чіпають, але вже виселяють людей з їхніх будинків, поселяються там, окопуються. І постійно шукають молодь, їх примушують працювати на створення фортифікаційних споруд в північній частині, створювати окопи і рити траншеї", - сказав Стрельник.
За його словами, загарбники вчиняють різні види насилля, зокрема, над жінками та дітьми. Людей силоміць, без їхньої згоди, вивозять на території РФ у невідомому напрямку. З ними немає зв'язку.
За оцінкою Стрельника, ситуація в місті дуже складна, "гуманітарна ситуація катастрофічна".
"Російські військові просто безжально знищують наше місто. Працює авіація, артилерія, реактивні сняряди. Вже є інформація про те, що по місту б'ють навіть ракетами", - сказав посадовець.
Він додав, що російські сили, які намагаються перейти річку Сіверський Донець, роблять спроби оточити місто з півдня. Збройні сили дають їм жорстку відсіч: південна частина Ізюму вже близько двох тижнів героїчно тримає оборону.