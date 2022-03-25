Російські окупанти змушують мешканців окупованої частини Ізюму рити окопи та траншеї

Російські загарбники змушують мешканців окупованої частини Ізюму Харківської області копати окопи та траншеї.

Про це начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник повідомив у своєму фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"З окупованою північною частиною в нас немає постійного зв'язку, але іноді вдається додзвонитися нам і розповісти, що там відбувається. Стариків ще не чіпають, але вже виселяють людей з їхніх будинків, поселяються там, окопуються. І постійно шукають молодь, їх примушують працювати на створення фортифікаційних споруд в північній частині, створювати окопи і рити траншеї", - сказав Стрельник.

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За його словами, загарбники вчиняють різні види насилля, зокрема, над жінками та дітьми. Людей силоміць, без їхньої згоди, вивозять на території РФ у невідомому напрямку. З ними немає зв'язку.

За оцінкою Стрельника, ситуація в місті дуже складна, "гуманітарна ситуація катастрофічна".

"Російські військові просто безжально знищують наше місто. Працює авіація, артилерія, реактивні сняряди. Вже є інформація про те, що по місту б'ють навіть ракетами", - сказав посадовець.

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Він додав, що російські сили, які намагаються перейти річку Сіверський Донець, роблять спроби оточити місто з півдня. Збройні сили дають їм жорстку відсіч: південна частина Ізюму вже близько двох тижнів героїчно тримає оборону.