Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,1 тис. осіб, 115 літаків, 125 гелікоптерів, 561 танк і понад 1,6 тис. броньованих машин
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Від початку російського вторгнення в Україну війська РФ втратили близько 16 100 осіб особового складу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 16100 осіб,
танків ‒ 561 од,
бойових броньованих машин ‒ 1625 од,
артилерійських систем – 291 од,
РСЗВ - 90 од,
засоби ППО - 49 од,
літаків – 115 од,
гелікоптерів – 125 од,
автомобільної техніки - 1089 од,
кораблі /катери - 5 од,
цистерн з ПММ - 72,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53.
Спеціальна техніка - 18.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.