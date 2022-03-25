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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,1 тис. осіб, 115 літаків, 125 гелікоптерів, 561 танк і понад 1,6 тис. броньованих машин

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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,1 тис. осіб, 115 літаків, 125 гелікоптерів, 561 танк і понад 1,6 тис. броньованих машин
Від початку російського вторгнення в Україну війська РФ втратили близько 16 100 осіб особового складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно склали:

особового складу  - близько 16100 осіб,

танків  ‒ 561 од,

бойових броньованих машин  ‒ 1625 од,

артилерійських систем  – 291 од,

РСЗВ  - 90 од,

засоби ППО  - 49 од,

літаків – 115 од,

гелікоптерів  – 125 од,

автомобільної техніки - 1089 од,

кораблі /катери  - 5 од,

цистерн з ПММ - 72,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53.

Спеціальна техніка  - 18.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.

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Топ коментарі

  • Вадим Мулява
    Наші вояки увійшли у кураж. 3,14здять кацапів аж гай шумить. З літаками взагалі краса.
  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Сегодня в 10 ⁴⁵ жириновский пополнил дивизию кобзона!
  • Павло ШОвте
    Стисло про перший місяць війни.
    Росія встала з колін, Україна застебнула ширинку.
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