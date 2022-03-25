Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,1 тис. осіб, 115 літаків, 125 гелікоптерів, 561 танк і понад 1,6 тис. броньованих машин

Від початку російського вторгнення в Україну війська РФ втратили близько 16 100 осіб особового складу.