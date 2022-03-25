РосЗМІ повідомили про смерть Жириновського, МОЗ РФ спростовує
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За даними російських ЗМІ, нібито помер українофоб Володимир Жириновський на 76-му році життя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання Риа-Новости.
"Помер Володимир Жириновський" - йдеться у повідомленні.
Втім, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Пізніше телеграм-канал Риа-новости із посиланням на МОЗ РФ заявив, що стан Жириновського нібито оцінюється як стабільний. Лікарі продовжують надавати всю можливу в цій ситуації медичну допомогу.