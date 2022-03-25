"АвтоВАЗ" переводить всіх співробітників на чотириденний робочий тиждень

Російський автовиробник "АВТОВАЗ" запроваджує режим 4-денного робочого тижня на виробничих майданчиках у Тольятті та Іжевську з 6 червня - це поширюється на всіх працівників компанії.

Про це йдеться у заяві компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Таке рішення пояснили, зокрема, "значним дефіцитом поставок електронних компонентів".

Режим 4-денного робочого тижня введуть на 3 місяці.

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Для збереження рівня доходів співробітників керівництво АвтоВАЗу звернулося по підтримку до уряду. За словами компанії, кошти на підтримку вже виділено.

Також працівники "АвтоВАЗу" ідуть у корпоративну відпустку з 4 по 24 квітня через "тривалу кризу в постачанні електронних компонентів".

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