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Від сьогодні українські лікарі, стоматологи, медсестри та парамедики зможуть тимчасово працювати за фахом у Франції

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Від сьогодні українські лікарі, стоматологи, медсестри та парамедики зможуть тимчасово працювати за фахом у Франції
Від сьогодні українські лікарі, стоматологи, медсестри та парамедики можуть тимчасово працювати за фахом у Франції.

Відповідне розпорядження міністр охорони здоров’я Олів’є Веран надіслав учора до керівників усіх медичних закладів, повідомила директорка компанії WHITE Dental Group Олена Поликарчик у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що кінця 2022 року діє спеціальна процедура прийняття українського диплому замість стандартної акредитації, згідно з якою нашим медикам потрібні було б підтверджувати кваліфікацію протягом мінімум 3 років навчання у Франції та скласти складний іспит французькою мовою.

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"Космічно швидке, як для Франції. Величезна кількість моїх друзів та клієнтів-стоматологів з дітками на руках вимушено залишили свої домівки у Харкові, Києві та інших містах. Першим нашим завданням було допомогти їм житлом, але що далі? Тимчасово працювати за фахом у Франції виглядало як нездійсненна мрія. Сьогодні це - реальність.

Було б круто, якби мої колеги чи всі небайдужі українці у ЄС могли б апелювати до прикладу Франції та долучитись до лобіювання подібного рішення в Німеччині, Балтійських країнах, Угорщині, Румунії ( Польща мала спрощену процедуру ще до війни). Коли є прецедент - завжди легше.

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Для послідовників теорії "все пропало" - не йдеться про стимулювання переїзду чи зміни країни проживання, адже можливість обмежена у часі - лише до кінця 2022 року", - зазначила Поликарчук.

За її словами, йдеться скоріше про виживання спеціалістів медичних професій, які не можуть працювати віддалено, кваліфікація потребує постійної практики, і виконання тимчасово іншої фізичної роботи може знизити професійний рівень. Працюючи ж у Європі тимчасово, наші спеціалісти повернуться до своєї країни з новим досвідом.

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Топ коментарі

  • Leshek
    А украинцев, как военных так и гражданских уже лечить не нужно? Наоборот , как и мужчинам до 60, всем медикам, независимо от пола ( за исключением матерей с несовершеннолетними детьми) нужно запретить выезд за кордон.
  • XXX XXX 7c5e7d47
    а у нас, что им применения нет,как вариант военные госпиталя....**** не госпраление, а какое то недоразумение.
  • Sashko Pavliuk
    Ой, дякую пане Макроне!
    Який же ви хитренький, благодєтєль ви наш ))))
    Справа в тому, що у Франції хронічна нестача медичного персоналу. Хронічна! До офтальмолога можна чекати візиту пів-року. До кардіолога - рік.
    Ось тому він і дозволив.
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