Окупанти знову обстріляли людей у черзі по гумдопомогу в Харкові, 4 людини загинуло, - Синєгубов

Знову російські окупанти вчинили воєнний злочин. Сьогодні зранку в Основ’янському районі Харкова обстріляли із артилерії та "Градів" міську поліклініку, де видавали гуманітарну допомогу. Постраждали 7 осіб, з яких 4 - померли.