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Окупанти знову обстріляли людей у черзі по гумдопомогу в Харкові, 4 людини загинуло, - Синєгубов

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Окупанти знову обстріляли людей у черзі по гумдопомогу в Харкові, 4 людини загинуло, - Синєгубов
Знову російські окупанти вчинили воєнний злочин. Сьогодні зранку в Основ’янському районі Харкова обстріляли із артилерії та "Градів" міську поліклініку, де видавали гуманітарну допомогу. Постраждали 7 осіб, з яких 4 - померли.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що ворог хоче посіяти паніку та перешкоджає отриманню гуманітарної допомоги. Вчора вдень російські війська так само обстріляли пункт видачі "Нової пошти", 6 осіб загинули, 17 - постраждалих", - нагадує він.

Синєгубов висловив впевненість, що окупанти заплатять за ці ганебні злочини проти мирного населення!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли людей у черзі по гумдопомогу в Харкові, 6 мирних жителів загинули, 15 - поранені (оновлено). ФОТО

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
  • Инь Янь f32f1b38
    Я розумію бідних людей, але ж волонтери що роздають допомогу - включить мізки, як можно гуртувати людей в такий час? То у нас по казармах солдати сплять, які кожний школяр може на Гугл мапі знайти, то люди в чергах під час обстрілів. Люди будь ласка бережіть себе, роздавайте їжу по підвалах, у метро не давайте шансу фашистькой мразоті вас вбити
  • Александр Карин
    Мало того, що кацапи знають куди шмаляти, вони ще й знають коли саме. Без координатора з міста тут не обійшлося. Та ж ситуація і з обстрілом черги у Чернігові.
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