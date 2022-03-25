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Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з РФ та Білоруссю

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Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з РФ та Білоруссю
Міністерство інфраструктури звернулось до ЄС з вимогою повністю заблокувати транспортне сполучення з російською федерацією та Республікою Білорусь.

Про це повідомив у фейсбуці заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, не зважаючи на вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети.

За словами Найєма, у зв’язку з цим, Мінінфраструктури пропонує Європейському Союзу:
▪️ повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з росією та Білоруссю;
▪️ заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до росії та Білорусі через територію Європейського Союзу і через його кордони;
▪️ заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються до російської федерації та Республіки Білорусь.

"Зокрема, вказані заходи необхідні для зупинки постачання до країни-агресора товарів подвійного призначення, що можуть використовуватися для військових потреб. Відповідне звернення було підписано вчора увечері та офіційно направлене до Європейської комісії", - йдеться у повідомленні.

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Раніше представники Міністерства закvликали ЄС закрити усі порти для російських та пов’язаних з нею компаній, а також закрити доступ до автомобільної мережі для російських і білоруських перевізників.

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Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    очень правильное предложение...
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Это дело! Это существенный удар по созданию дефицита и очередей в кацапии. В очередях будет концентрироваться недовольство, а это предаст решительность тем кто будет делать переворот ☝.
  • Ksenia VB
    Може бути. Бо колони, блоковані поляками спільно з українцями вже понад сотню км.
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