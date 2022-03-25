Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з РФ та Білоруссю
Про це повідомив у фейсбуці заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначається, не зважаючи на вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети.
За словами Найєма, у зв’язку з цим, Мінінфраструктури пропонує Європейському Союзу:
▪️ повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з росією та Білоруссю;
▪️ заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до росії та Білорусі через територію Європейського Союзу і через його кордони;
▪️ заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються до російської федерації та Республіки Білорусь.
"Зокрема, вказані заходи необхідні для зупинки постачання до країни-агресора товарів подвійного призначення, що можуть використовуватися для військових потреб. Відповідне звернення було підписано вчора увечері та офіційно направлене до Європейської комісії", - йдеться у повідомленні.
Раніше представники Міністерства закvликали ЄС закрити усі порти для російських та пов’язаних з нею компаній, а також закрити доступ до автомобільної мережі для російських і білоруських перевізників.