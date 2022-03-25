За словами очевидців, у драмтеатрі Маріуполя внаслідок бомбардування загинуло 300 людей, - міськрада
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Від очевидців з'явилася інформація про те, що у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.
Про це повідомляє Маріупольска міськрада, передає Цензор.НЕТ.
"До останнього не хочеться вірити у цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім удалося врятуватися. Але слова тих, хто був усередині будівлі на момент цього терористичного акту, говорять про протилежне.
Ми зможемо відновити будинки, але нам ніколи не повернути друзів, сусідів, рідних та близьких людей. Світла пам'ять усім безневинним жертвам шаленої війни, яку веде проти України країна-агресор, країна-терорист росія", - розповіли в міськраді.