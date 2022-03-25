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За словами очевидців, у драмтеатрі Маріуполя внаслідок бомбардування загинуло 300 людей, - міськрада

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За словами очевидців, у драмтеатрі Маріуполя внаслідок бомбардування загинуло 300 людей, - міськрада
Від очевидців з'явилася інформація про те, що у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.

Про це повідомляє Маріупольска міськрада, передає Цензор.НЕТ.

"До останнього не хочеться вірити у цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім удалося врятуватися. Але слова тих, хто був усередині будівлі на момент цього терористичного акту, говорять про протилежне.

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Ми зможемо відновити будинки, але нам ніколи не повернути друзів, сусідів, рідних та близьких людей. Світла пам'ять усім безневинним жертвам шаленої війни, яку веде проти України країна-агресор, країна-терорист росія", - розповіли в міськраді.

Топ коментарі

  • Агамемнон
  • Joshua Merlin
    после окончания войны каждый пилот кацолёта должен быть найден и казнен... казнены все его дебильные близкие... жизнь семей каждого передаста кацолёта должна превратиться в ад вследствие боязни постоянного преследования... они должны знать - их все-равно уничтожат... рано или поздно...
  • Alex Bylim
    росіяни це чума 21го сторіччя, їх треба стерти з лиця землі, ця наволоч не дає жити всьому світу
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