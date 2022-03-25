Окупанти відкрили в Маріуполі штаб "Единой России", - міськрада

В Маріуполі в приміщенні торговельного центру Метро російські окупанти відкрили штаб "Единой России".

Про це повідомляє Маріупольска міськрада, передає Цензор.НЕТ.

"На виїзді з Маріуполя, в приміщенні торговельного центру Метро окупанти відкрили штаб російської партії "Единая россия". Про це повідомляють місцеві мешканці. За інформацією маріупольців, які залишаються в місті, в штабі роздають партійні газети, агітують за росію, а також видають картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на окупованій території Донецька. Свій штаб російські окупанти називають "гуманітарним", - йдеться у повідомленні.

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