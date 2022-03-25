Упродовж 24 березня вдалося відновити електропостачання для 6,5 тис. родин у 12 населених пунктах Київщини, - ДТЕК

Упродовж 24 березня ДТЕК Київські регіональні електромережі вдалося відновити електропостачання для 6 500 родин у 12 населених пунктах Київщини.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Знову частково зі світлом села у трьох районах: Броварському, Баришівському та Києво-Святошинському, що були знеструмлені через бойові дії.

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"Ми з вами. Енергетики працюють цілодобово, щоб полагодити лінії і повернути вам зв’язок зі світом. Ми працюємо, щойно нам дозволяють ЗСУ", - зазначили у компанії.