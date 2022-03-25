Російського генерал-лейтенанта Резанцева ліквідовано в Україні. ФОТО

Українські воїни ліквідували російського генерал-лейтенанта, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії Якова Резанцева.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Наші військові ліквідували ще одного генерала. Цього разу в пекло вирушив генерал-лейтенант, командувач 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії Яків Резанцев", - написав Гончаренко.

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За його словами, 49-а загальновійськова армія Південного військового округу базується в Ставрополі. Рязанцев став її командувачем у серпні 2020-го. Воював у Сирії.

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"Як то кажуть, земля скловатою. Помстимося за кожного українця, який постраждав від ворога!", - резюмував Гончаренко.