У Мелітополі 70 російських окупантів влаштували бунт: відмовляються воювати проти ЗСУ
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У Мелітополі 70 російських військовослужбовців влаштували бунт. Вони відмовляються брати участь у бойових діях проти України.
Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю, передає Цензор.НЕТ.
"Надійшла інформація про те, що 24.03.2022 в підрозділі окупаційних військ РФ, який дислокується в Мелітополі, 70 військовослужбовців вчинили бунт щодо виконання наказів керівництва та відмовились приймати участь в бойових діях проти ЗСУ. Порада окупантам, здавайтеся в полон, отримайте шанс залишитися живими!" - йдеться у повідомленні.