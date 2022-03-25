У Мелітополі 70 російських окупантів влаштували бунт: відмовляються воювати проти ЗСУ

У Мелітополі 70 російських військовослужбовців влаштували бунт. Вони відмовляються брати участь у бойових діях проти України.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю, передає Цензор.НЕТ.

"Надійшла інформація про те, що 24.03.2022 в підрозділі окупаційних військ РФ, який дислокується в Мелітополі, 70 військовослужбовців вчинили бунт щодо виконання наказів керівництва та відмовились приймати участь в бойових діях проти ЗСУ. Порада окупантам, здавайтеся в полон, отримайте шанс залишитися живими!" - йдеться у повідомленні.

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