Росіяни скуповують сейфи, зброю та патрони - ціни злетіли

Продаж зброї в РФ зріс на 20-30%, продаж сейфів - на 50%.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.

Імпортні сейфи в Росії більше не продають. Ціни на сейфи виробництва РФ збільшилися на 10%-60% залежно від виробника.

Зростає попит на зброю: її продажі зросли на 20-30%, ціни на патрони - на 30-40%.

Також у Росії подорожчали бейсбольні біти та гумові кийки.

Дивіться: "Довбо#об! Ти ж гнила людина!", - активісти знайшли в Іспанії прокремлівського блогера Шарія. ВIДЕО

Продавці пояснюють зростання попиту коливанням курсу валют, відкладеним попитом та великою кількістю готівки на руках у росіян.