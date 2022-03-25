Росіяни скуповують сейфи, зброю та патрони - ціни злетіли
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Продаж зброї в РФ зріс на 20-30%, продаж сейфів - на 50%.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.
Імпортні сейфи в Росії більше не продають. Ціни на сейфи виробництва РФ збільшилися на 10%-60% залежно від виробника.
Зростає попит на зброю: її продажі зросли на 20-30%, ціни на патрони - на 30-40%.
Також у Росії подорожчали бейсбольні біти та гумові кийки.
Продавці пояснюють зростання попиту коливанням курсу валют, відкладеним попитом та великою кількістю готівки на руках у росіян.