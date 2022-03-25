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Росіяни скуповують сейфи, зброю та патрони - ціни злетіли

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Росіяни скуповують сейфи, зброю та патрони - ціни злетіли
Продаж зброї в РФ зріс на 20-30%, продаж сейфів - на 50%.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.

Імпортні сейфи в Росії більше не продають. Ціни на сейфи виробництва РФ збільшилися на 10%-60% залежно від виробника.

Зростає попит на зброю: її продажі зросли на 20-30%, ціни на патрони - на 30-40%.

Також у Росії подорожчали бейсбольні біти та гумові кийки.

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Продавці пояснюють зростання попиту коливанням курсу валют, відкладеним попитом та великою кількістю готівки на руках у росіян.

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Топ коментарі

  • Дорогой Я
    Банди мародерів наросії завжди мали успіх. І ніколи сейфи не допомагали.
  • Funt Gor
    На мить подумав, що бунт готують. А це вони за цукром збираються)
  • Бенина Мама
    Лучший сейф для всех роZZиян. Не благодарите.
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