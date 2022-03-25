Мешканцям Чернігова та воїнам, що захищають місто, потрібна допомога, - волонтер Юсупова

Волонтер Наталя Юсупова просить допомогти мешканцям Чернігова та воїнам, які героїчно захищають місто від російських загарбників.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Люди, у Чернігові біда. Другий Маріуполь. Немає води та тепла, фактично немає світла. Десятки людей гинуть щодня, їх ховають, де доведеться. Там живуть мої друзі та їхні сім'ї, воїни, які захищають Чернігів. Потрібно допомогти! Немає ліків, просять знеболювальне та серцеві. Просять ліки для поранених. Ми знайшли де закупити, якусь частину передадуть. Потрібно зібрати якнайбільше!! Замовили квадрокоптер та планшети. Ще потрібні каски, броники, цигарки. Ми зберемо і купимо, все, що замовили і все, що зможемо. Не питайте, як передати. Ми знайшли і ми обов'язково передамо допомогу. Тим виродкам хтось моніторить пости волонтерів і здає окупантам хочу сказати, що Ви всі здохнете як худоба. Усе! А вантаж ми обов'язково передамо. Допомагайте, хто чим може!", - написала Юсупова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми знаходимось в зоні бойових дій": Мер Чернігова Атрошенко показав наслідки дій російських окупантів. ВIДЕО

Реквізити для допомоги:

Кредитна карта:

5168 7427 2451 8760 ПриватБанк Юлдашева Віолетта

Пайпал [email protected]