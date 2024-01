Стінг передає прибуток від свого релізу на допомогу Україні

Всесвітньовідомий британський музикант Стінг випустив реліз своєї пісні "Russians", а всі прибутки від нього підуть на допомогу волонтерському центру з допомоги Україні.

Сьогодні, 25 березня, співак, автор пісень та музикант, активіст та гуманітарний діяч Стінг на усіх цифрових платформах випускає реліз пісні "Russians" (версія для гітари та віолончелі). Чистий прибуток від релізу буде передано організації www.helpukraine.center - волонтерському логістичному центру, заснованому українськими бізнесменами для залучення гуманітарної та медичної допомоги з усього світу, передає Цензор.НЕТ.

Операційна підтримка здійснюватиметься німецьким благодійним фондом Ernst Prost, People for Peace – Peace for People.

На тлі сьогоднішнього вторгнення Росії в Україну, Стінг вирішив дістати з архівів свою пісню 1985 року - "Russians" ("Росіяни"), яка була написана про Холодну Війну і спочатку з’явилася у його дебютному сольному альбомі "The Dream of the Blue Turtles".

Стінг прокоментував: "За багато років, що пройшли відколи я написав цю пісню, я майже ніколи її не співав, тому що уявити не міг, що вона знову стане актуальною. На жаль, через криваве та неймовірно хибне рішення однієї людини вторгнутися до мирної, нічим не загрожуючої йому сусідньої країни, ця пісня знову закликає нас усіх до гуманності. Для хоробрих українців, які борються проти цієї жорстокої тиранії, а також для багатьох росіян, які протестують проти того, що коїться, попри ризик ув’язнення - ми, всі ми, любимо своїх дітей. Зупиніть війну".

Версію "Russians" (гітара/віолончель) спродюсовано Мартіном Кісенбаумом (Martin Kierszenbaum).

Вокал та гітара - Стінг (Sting), віолончель - Раміро Белгардт (Ramiro Belgardt).