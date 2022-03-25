Був вдалий день. Отримали важливі обіцянки. Санкції закручують гайки російській економіці, - Кулеба підсумував результати вчорашніх самітів НАТО і G7. ВIДЕО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про результати самітів НАТО та G7, які відбулися вчора, 24 березня.

Дмитро Кулеба пояснив, що 24 березня було насиченим, адже Володимир Зеленський потужно виступив на саміті НАТО, саміті G7, а також перед парламентом Швеції, передає Цензор.НЕТ.

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Міністр пояснив, що він чекає на те, якими будуть санкції ЄС. Також глава МЗС поспілкувався зі своїми колегами з Канади, Кувейту, Єгипту.

Політик пояснив, що сьогодні вдалось отримати від партнерів.

"Чергові обіцянки. Як то кажуть – обіцянки-цяцянки. І ми будемо контролювати, щоб вони були виконані", – запевнив Кулеба.

Додав, що це були чергові обіцянки щодо підтримки України, і зброєю, і фінансами, і гуманітарною допомогою, і санкціями.

Ба більше, США та Велика Британія застосували нові персональні санкції та санкції проти російських фінустанов. Дмитро Кулеба пояснив: "Якщо у перші дні війни санкціями, ніби величезним молотом, вдарили по російській економіці, то тепер кожним новим раундом – закручують гайки". Це робить життя Росії нестерпним.

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Україна наполягає на кардинальних кроках щодо економічних взаємин Європи з Росією. Наші дипломати працюють над тим, щоб ЄС не купував російського газу та нафти.

"Єдине системне рішення, на якому ми наполягаємо – відмова від російських енергоносіїв, щоб не фінансувати російську економіку", – заявив Кулеба.

Кулеба розповів, що у питанні виходу з російського ринку міжнародних компаній трапляються "гойдалки", як з Renault.

"Я – людина справедлива. Тому, коли погано себе поводять, я не соромлюся, називаю на ім'я і ми "б'ємо" їх. Так само роблять президент і прем'єр-міністр України. В нас тут позиція чітка – якщо роблять щось гарне, то ми хвалимо. Тому Renault сьогодні хвалимо за їхнє мудре та остаточне рішення", – зауважив міністр.

За словами Кулеби, 24 березня дуже важливе рішення оголосила компанія Philip Morris. Міністр зауважив, що не хвалить виробників тютюнової продукції, однак хоче похвалити бізнес, адже Philip Morris оголосив дуже серйозне скорочення своєї роботи в Росії та згортання інвестицій.

"Ми вдячні за це рішення, але ми продовжуватимемо наполягати на тому, щоб повністю вони вийшли з російського ринку. Виробники тютюнової продукції є одними з найбільших платників податків в Російській Федерації. Коротко кажучи, залишаться росіяни без IQOS, без крутих IQOS компанії Philip Morris. Це для початку, а потім залишаться і без всього іншого", – зазначив міністр.

Також Кулеба подякував компанії Shell, яка усвідомила свої минулі помилки та згортає діяльність в Росії.

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"Окрім того, вони ще й виділили суттєву гуманітарну допомогу Україні. Тому не зупиняємося, продовжуємо тиснути на Росію, продовжуємо тиснути на те, щоб західний бізнес виходив з Росії", – додав міністр.

Кулеба підсумував, що також продовжується боротьба з усіма бізнесами в Європі, які прикривають країну-терористку або співчувають її агресії проти України.