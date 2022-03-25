Президент Польщі Дуда: Країна у нас велика, буде де ховати нападників

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на погрози Росії. Він заявив, що Польща – мирна країна, але у разі нападу буде захищатися.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

На погрози Росії президент Польщі відповів польською нецензурною лексикою.

"У Польщі є приказка: "не лякай, не лякай, бо сам у штани накладеш (nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz, - ред.) Ми нація, яка хоче жити в мирі. Ми нація, яка ні на кого не нападала, особливо за останнє століття. Ми завжди хотіли жити в мирі, якщо хтось нападав, то нападали на нас", - наголосив президент Польщі.

Дуда також додав, що Польща за останні роки зробила все, щоб її громадяни комфортно жили у своїй державі, а на погрози РФ про ймовірний напад польський лідер зазначив, що у них велика країна і окупантів вони поховають.

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"Запевняю вас, що Польща досить велика, щоб було де ховати нападників", - додав президент Польщі.