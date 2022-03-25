Внаслідок ворожих обстрілів на Миколаївщині за добу поранено 46 осіб, серед них 5 дітей
Про це голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу від дій путінської орди на Миколаївщині постраждало 5 дітей. Усі вони знаходяться у лікарнях і отримують кваліфіковану допомогу. ️Загалом за минулу добу до лікарень Миколаївщини було госпіталізовано 46 осіб", - йдеться у повідомленні.
Загалом, за словами Замазєєвої, станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях знаходиться 281 людина, що постраждала від атак окупантів на Миколаївщину. Усі поранені і постраждалі отримують необхідну допомогу.
Голова облради нагадала, що російські загарбники продовжують атакувати населені пункти Миколаївщини ракетами та артилерією. Під ударом опиняються окремі райони Миколаєва, села і міста Баштанського району, та населені пункти на кордоні Миколаївської і Херсонської областей. Зруйнована школа в Снігурівці.