Аваков повідомив про погіршення здоров'я Шойгу та заступника начальника генштабу ЗС РФ: "Симптоми в обох абсолютно однакові"
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Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 25 березня повідомив про погіршення стану здоров'я міністра оборони РФ Сергія Шойгу.
"Джерело повідомляє, що є інформація про різке погіршення стану здоров'я міністра оборони РФ Шойгу і [заступник начальника генштабу збройних сил РФ] Ігоря Костюкова. Симптоми нездужання в обох абсолютно однакові - печіння в області серця, утруднене дихання", - зазначив Аваков, передає Цензор.НЕТ.
За його даними, Шойгу непритомнів.
Раніше глава Міноборони РФ Шойгу та глава Генштабу Герасимов зникли із публічного простору Росії: не з'являлися на публіці вже 12 днів.