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Аваков повідомив про погіршення здоров'я Шойгу та заступника начальника генштабу ЗС РФ: "Симптоми в обох абсолютно однакові"

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Аваков повідомив про погіршення здоров'я Шойгу та заступника начальника генштабу ЗС РФ: "Симптоми в обох абсолютно однакові"
Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 25 березня повідомив про погіршення стану здоров'я міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

"Джерело повідомляє, що є інформація про різке погіршення стану здоров'я міністра оборони РФ Шойгу і [заступник начальника генштабу збройних сил РФ] Ігоря Костюкова. Симптоми нездужання в обох абсолютно однакові - печіння в області серця, утруднене дихання", - зазначив Аваков, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, Шойгу непритомнів.

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Раніше глава Міноборони РФ Шойгу та глава Генштабу Герасимов зникли із публічного простору Росії: не з'являлися на публіці вже 12 днів.

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Топ коментарі

  • экзорцист
    - Пацієнт перед смертю потів?
    - так.
    - Це добре.
  • Urs
    немножко поплохело от фосфорорганики.
  • Павло ШОвте
    Шойгу, Герасимов, Нарышкин и Патрушев были против войны. Не потому что добрые, а потому что понимали чем это закончится. Позвали политическое крыло в лице Чубайса и Кудрина чтобы те тоже обяснили Фюреру о пагубности его плана.
    Сами силовики через публикацию в прессе статей отставных генерала Ивашова и полковника Ходоренка против плана войны с Украиной тоже пытались донести свое мнение до влиятельных лиц Путина. При этом кто-то из этих шестерых слил информацию и план на войну американцам
    С той же целью предотвратить войну. Но ***** закусил удила и никого не хотел слушать кроме своих шаманов и нумирологов, которые сюрпали ему в уши про знаки свыше. Короче все как у Гитлера.
    Теперь опричники Путина пытаются выяснить кто слил инфу американцам, кто был в заговоре, кто украл все деньги на оборону. Короче, мы накануне *********** разборок в банке у пауков.
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