Лукашенко: Білорусь вступить у війну, лише якщо проти неї почнеться агресія
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне агентство "БЕЛТА".
"Нас у війну можна втягнути лише одним способом: якщо проти нас розпочнеться агресія, якщо проти нас почнуть воювати", - сказав Лукашенко.
Він додав, що коли читає про можливу війну Білорусі з Україною, то викликає військових.
"Доповідайте, що відбувається на північному заході, що на заході? Чи ми все бачимо? Чи мобілізували ми все? Розвідка як працює?", - переказав він свої розмови з військовиками.
Лукашенко додав, що він "тисячу двадцять разів говорив про те, що не має планів воювати в Україні".
За його словами, білоруси "генетично не приймають війну", але зараз іде "інформаційна війна", і на неї треба "гарно відповідати", "реагувати спокійно, але не виправдовуватися".
Лукашенко також твердить, що білоруська опозиція зараз формує добровольчі загони для війни в Україні.