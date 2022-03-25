Зник голова селища Нижні Сірогози на Херсонщині Такаджи

У селищі Нижні Сірогози Генічеського району на Херсонщині, де війська РФ захопили селищну раду, заявили, що місцезнаходження голови громади Дмитра Такаджи невідоме.

Про це повідомляє пресслужба громади, передає Цензор.НЕТ.

"Інформуємо, що на території громади встановлені військові блокпости бойових формувань РФ. Де селищний голова Такаджи Д.А. і що з ним - невідомо. Доступу до службових кабінетів селищної ради не маємо, оскільки приміщення під контролем військових", - йдеться у повідомленні.

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Водночас зазначається, що посадові особи селищної ради, старости та керівники селищних комунальних закладів продовжують працювати і роблять усе можливе для забезпечення умов життєдіяльності Нижньосірогозької громади в межах повноважень, як представники державного українського органу місцевого самоврядування, доки ситуація дозволятиме.

Раніше на сторінці Дмитра Такаджи у Фейсбуці з'явилася заява про відставку.

"Сьогодні складний день у моєму житті, так як я вимушений констатувати той факт, що у зв’язку з обставинами, які склалися, а саме неможливістю працювати та здійснювати свої повноваження як представника українського органу місцевого самоврядування сьогодні, 24 березня 2022 року, мною прийнято рішення піти у відставку", - йдеться у дописі.

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Підтверджень того, що заяву оприлюднив саме Такаджи, немає.