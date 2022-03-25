Польща, Словенія та Чехія підготували план із 10 пунктів, щоб підтримати Київ та покласти край війні: "Ми маємо захищати народ України власними щитами"

Польща, Словенія та Чехія підготували план із 10 пунктів, щоб підтримати Україну та покласти край війні, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Я знаю, що президент України Володимир Зеленський був вдячний за наш візит із прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншею, прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та Ярославом Качинським, лідером моєї партії "Право і справедливість". Але він і решта України праві, очікуючи від нас набагато більше. Крім якнайшвидшого припинення платежів за нафту, газ і вугілля, Польща, Словенія та Чехія підготували план із 10 пунктів, щоб підтримати Україну та покласти край війні", - написав Моравецький у статті для Politico у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що, по-перше, необхідно відключити усі російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT.

"Інакше російська економіка адаптується до нових умов протягом кількох тижнів", - пояснив Моравецький.

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За його словами, по-друге, необхідно запровадити єдину політику прихистку для російських солдатів, які відмовляються служити злочинному режиму в Москві.

По-третє, ми маємо повністю зупинити російську пропаганду в Європі. Свобода слова не означає право брехати. По-четверте, ми повинні блокувати російські кораблі в наших портах. "По-шосте, ми повинні запровадити санкції не лише щодо олігархів, а й щодо всього їхнього бізнес-середовища", - зазначив Моравецький.

Прем'єр вважає, що, по-сьоме, необхідно призупинити видачу віз усім громадянам Росії, які хочуть в'їхати до ЄС.

"Російський народ повинен зрозуміти, що він зазнає наслідків цієї війни. І ми сподіваємося, що вони відвернуться від Путіна", - наголосив він.

Моравецький зазначив, що, по-восьме, треба запровадити санкції проти всіх членів путінської партії "Єдина Росія", оскільки вони чудово знають, що відбувається в Україні, і їхня співучасть незаперечна.

"По-дев'яте, ми повинні запровадити повну заборону на експорт до Росії технологій, які можуть бути використані у військових цілях. І, по-десяте, ми повинні виключити Росію зі всіх міжнародних організацій. Ми не можемо сидіти за одним столом зі злочинцями", - заявив польський прем’єр.

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Водночас Моравецький наголосив, що якщо це не зупинить війну, то треба йти далі та захищати народ України власними щитами.

"У Києві ми запропонували миротворчу місію під егідою НАТО та інших міжнародних організацій. Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, у нас немає вибору: ми маємо захищати народ України власними щитами. Якщо ми хочемо відновити мир, Путін має знати, де проходить червона лінія — лінія, яку він не може перейти. Той факт, що Росія має ядерний арсенал, не може бути виправданням пасивності. Ми повинні усвідомлювати цю загрозу, але вона не може нас стримувати. Інакше Путін піде тільки далі", - зазначив він.

Моравецький повідомив, що запропонований план не лише можливий, а й необхідний.

"Що ми робитимемо, якщо Путін наступного разу потягнеться за Кишиневом, столицею Молдови? Або якщо він нападе на Вільнюс і Варшаву? Що, якщо він захоче окупувати Гельсінкі? Чи почнемо ми ставитися до цієї загрози серйозно лише тоді, коли він пошле танки на Берлін? Лінію має бути проведено, і її має бути проведено зараз", - заявив глава уряду.