Байден виголосить завтра "значну промову" щодо України, - Білий дім

Президент США Джо Байдена завтра, 26 березня, виступить зі "значною промовою" щодо України. Очікують, що він висловить підтримку у відбитті агресії РФ.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Байден завтра у Варшаві зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою, українськими біженцями та американськими гуманітарними організаціями.

"І завтра він виступить з важливим зверненням, в якому буде говорити про високі ставки, про невідкладність вирішення завдань, про те, що конфлікт в Україні означає для світу і чому так важливо, щоб вільний світ зберігав єдність і рішучість перед обличчям російської агресії. Він також розповість про історичний контекст цього конфлікту і про те, як, на його думку, він буде розвиватися. Так що це буде значна промова, з якою він виступить завтра перед тим, як залишити Польщу", - додав Салліван.

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