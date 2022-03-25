Україна намагається перехопити ініціативу, заявляючи про контрнаступ під Києвом, - The New York Times

Київ, Україна. Через місяць війни, яка почалася з очікувань швидкої перемоги Росії, українські військові роблять контрнаступ, який змінив центральну динаміку бойових дій: питання більше не в тому, наскільки далеко просунулися російські війська, а в тому, чи їх відтісняють українці.

Про це в статті для The New York Times пише лауреат Пулітцерівської премії Ендрю Крамер, передає Цензор.НЕТ.

Україна висадила в повітря припарковані російські вертольоти на півдні, а в четвер заявила, що знищила військовий корабель в Азовському морі. Її сили завдали удару по російському конвою постачання на північному сході.

Західні та українські офіційні особи також заявили про прогрес у запеклих боях навколо Києва.

Заявлені відвойовані території важко виміряти чи перевірити. Принаймні, в одній вирішальній битві в передмісті Києва, де російські війська максимально наблизилися до столиці, у четвер все ще вирували запеклі вуличні бої, і було незрозуміло, чи Україна відновила якісь позиції.

Але навіть ця заплутана картина українського прогресу допомагає країні донести до своїх громадян і до всього світу, що вона бореться з ворогом, який має перевагу в чисельності та озброєнні, а не просто ховається в обороні. І це підкреслює помилкове планування та виконання, які від початку заважали російським військам, у тому числі брак постачання та деморалізуючі умови для російських солдатів. Ці помилки дозволили Україні несподівано перейти у наступ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захисники Києва стійко утримують визначені рубежі та відбивають наступ противника, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06.00 25 березня

Зокрема, не дозволивши російським військам захопити Ірпінь, місто в передмісті приблизно за 12 миль від центру Києва, Україна продемонструвала, що її стратегія відправлення невеликих підрозділів зі столиці для боротьби з росіянами, часто в засідках, мала успіх, принаймні поки що.

Західні уряди виступили з обережно оптимістичними оцінками контрнаступу. У звіті розвідки, опублікованому в середу, британське міністерство оборони заявило, що українські дії "підсилюють тиск" на росіян на схід від Києва, і що українські солдати "ймовірно відбили Макарів" і ще одне невелике місто на північ від столиці.

Наголошуючи на незавершеному стані бою, у звіті піднімалася так звана "реальна ймовірність" того, що український контрнаступ може досягти успіху в оточенні та перерізанні шляхів постачання російських сил вторгнення в цьому районі, що буде явною тактичною перемогою для України. Принаймні, як ідеться у звіті, "успішні контратаки України підірвуть здатність російських сил реорганізуватися та відновити наступ на Київ".

Під час контрнаступу навколо Києва українські військові наказали командирам нижчої ланки розробити стратегії удару у відповідь способами, що підходять для їх місцевості. У багатьох випадках це включало відправлення невеликих підрозділів піхоти до розвідувальних місій для пошуку та ураження російських військ, які розосередилися в селах під Києвом, сказав у вихідні солдат, який брав участь в одній із таких місій.

Аналітики вважають, що у боях на північний захід від столиці час, швидше за все, на боці України. Згідно з перехопленими радіопереговорами, у російських колон закінчилося паливо та боєприпаси. Солдати вже місяць сплять у машинах на морозі.

І військові аналітики вважають цей напрямок російського наступу, хоча він і підійшов ближче до центру Києва, найбільш проблемним через логістичні невдачі та невдачі в боях.

Тим не менш, не знаючи зараз, яка армія насправді наступає в оспорюваних містах і селах, війна тут перебуває в стані невизначеності, сказав Майкл Кофман, директор з досліджень Росії в CNA, дослідному інституті в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

У більш широкому сенсі, по всій країні час також на боці України, принаймні у стримуванні перших російських сил вторгнення. Але це може змінитись. Початковий підйом патріотизму може ослабнути в міру того, як настає похмура реальність війни або в міру того, як цивільні особи почнуть дізнаватися про військові втрати України, про які мало що відомо.

"Наше розуміння того, де ми зараз перебуваємо в цій війні, є дуже неповним, і ми маємо бути чесними в цьому", — сказав Кофман. "Якщо ви не знаєте, хто контролює, ви не знаєте, хто має ініціативу на місцях".

До четверга в результаті інтенсивних боїв у містах навколо Києва було так багато пожеж, що місто огорнуло моторошним білим серпанком. Але ознаки реального прогресу були невловимі. Українські сили не змогли продемонструвати, що вони контролюють села чи міста, які раніше утримувала російська армія.

"Вони б'ються день і ніч, і все горить", - сказала 33-річна Ольга, продавчиня, що втекла з Ірпеня в середу ввечері і не побажала назвати своє повне ім'я. Вона була опитана в медичному пункті для переміщених осіб, де відприлеглих боїв чувся безперервний какофонічний гуркіт вибухів.

Раніше у середу мер Києва Віталій Кличко заявив на пресконференції, що українські сили фактично відтіснили російські війська та що "майже весь Ірпінь перебуває в руках українців". Інші українські та західні офіційні особи також представили версії оптимістичніші, ніж могли підтвердити свідки.

Заступник начальника поліції Ірпеня Олександр Богай заявив, що російські солдати все ще перебувають у місті, окупувавши кілька районів та борючись із українськими військами. По суті, це та сама ситуація, яка зберігалася майже весь місяць війни. "Відбуваються величезні вибухи та багато диму", — сказав він телефоном. "Цивільні особи ховаються у підвалах. Я точно не знаю, що відбувається".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищений Ірпінь. Кадри з дрона. ВIДЕО

У Макарові, ще одному місті бойових дій на захід від Києва, який українська влада, за її твердженням, відвоювала цього тижня, також продовжуються бої, сказав у телефонному інтерв'ю мер Вадим Токар.

"Я не розумію, звідки взялася ця нісенітниця", - сказав він про повідомлення про звільнення його міста. "Це не так. У нас зараз обстріл, і російські танки обстрілюють місто".

Безумовно, деякі західні та українські офіційні звіти також пропонують більш виважені оцінки. Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк заявив у четвер, що в ході контрнаступу вдалося "поліпшити позиції" в Ірпені та Макарові, але не вдалося встановити контроль.

Михайло Подоляк, старший радник президента Володимира Зеленського, оголосив про контрнаступ 16 березня, після того, як стало ясно, що російські бронетанкові колони загрузли, страждають від збоїв у логістиці та зв'язку і зазнають втрат у засідках.

Російські війська продовжують наступ на сході України, де їхні військові в четвер заявили, що захопили Ізюм, провінційне місто в Харківській області, яке зазнавало атак протягом кількох тижнів. Україна заперечувала, що його захопили. Жодне з цих повідомлень не отримало незалежних підтверджень.

У боях під Києвом мирні жителі, які евакуювалися з зони бойових дій, малювали картину не так звільнених міст, як хаотичного, смертоносного насильства.

66-річний Володимир, колишній працівник меблевої фабрики, який відмовився назвати своє прізвище, вийшов із Ірпеня вранці у четвер після того, як його будинок згорів за ніч.

"Ніхто не гасить пожежі", - сказав він. "У мого сусіда згорів будинок, і я побачив іскри на своєму даху, а потім мій будинок спалахнув". Не маючи води для гасіння вогню, він міг лише спостерігати. "Ми ніколи не повинні здаватися", - сказав він. "Ми більше ніколи не житимемо під владою росіян".

Також було мало ознак того, що український уряд створив хоча б рудиментарні цивільні служби у містах, які намагається повернути.

Жінка, яка також назвала лише своє ім'я, Олена, у сльозах прибула до медпункту на шляху евакуації з Ірпеня, заявивши, що сусіди допомогли їй поховати дорослого сина на задньому дворі, бо жодні представники влади не збирали мертвих.

"Я просто сподіваюся, що його могила не буде зруйнована артилерійським обстрілом", - сказала вона. "Чоловіки викопали могилу в саду між трояндами, обклали її камінням, а над нею поставили хрест".

Проте однією з ознак того, що контрнаступ просунувся в райони, які раніше контролювалися російськими військами, стало те, що український підрозділ, який забирає загиблих військових з поля бою, тепер також знаходить тіла російських солдат у містах навколо Києва, за словами Сергія Лисенка, командира цього підрозділу

Він відмовився повідомити, у яких містах він працював. Зараз, сказав він у телефонному інтерв'ю, вони залишають загиблих росіян на місці, не бажаючи брати на себе додатковий ризик, щоб їх повернути.

Пан Кофман із дослідницького інституту CNA сказав: "Очевидно, що зараз Росія не може досягти своїх початкових політичних цілей у цій війні". Він сказав, що Росія має змінити свої цілі або змінити свою військову стратегію, "якщо вона хоче підтримувати масштаби цієї війни найближчими тижнями".

Переклад: Цензор.НЕТ