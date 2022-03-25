Україна готова погодитися на 4 вимоги РФ з 6, - Ердоган
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Анадолу".
"Гадаю, у перемовинах є консенсус щодо чотирьох пунктів. Перший пункт стосується вступу України в НАТО. На початку Україна наполягала на членстві в Альянсі, але невдовзі Зеленський почав говорити про можливість відмови. Другий пункт стосується визнання російської мови як офіційної. Зеленський погодився і з цим. Російською мовою і так говорять практично на всій території України. У цьому плані проблем немає", - сказав він.
За словами турецького президента, певне порозуміння є щодо поступок України стосовно "демілітаризації" як третього пункту. Водночас він додав, що аж ніяк не йдеться про цілковите роззброєння України.
Далі, четвертий пункт стосується колективної безпеки, де, за словами Ердоґана, Україна проявила "позитивний підхід".
Однак, Ердоган заявив, що Україна не обговорює п’ятий і шостий пункти вимог росіян, а саме визнання російської окупації Криму та окремих районів Донеччини та Луганщини.
Турецький президент сказав, що Зеленський нібито ладний провести референдум щодо Донбасу. Ердоган також розкритикував західних лідерів за недостатню рішучість в засудженні російської окупації Криму в 2014 році.