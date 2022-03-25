Україна готова погодитися на 4 вимоги РФ з 6, - Ердоган

Україна готова погодитися на чотири вимоги росіян із шести. Зокрема, відмовитись від членства в НАТО й визнати російську як другу державну.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Анадолу".

"Гадаю, у перемовинах є консенсус щодо чотирьох пунктів. Перший пункт стосується вступу України в НАТО. На початку Україна наполягала на членстві в Альянсі, але невдовзі Зеленський почав говорити про можливість відмови. Другий пункт стосується визнання російської мови як офіційної. Зеленський погодився і з цим. Російською мовою і так говорять практично на всій території України. У цьому плані проблем немає", - сказав він.

За словами турецького президента, певне порозуміння є щодо поступок України стосовно "демілітаризації" як третього пункту. Водночас він додав, що аж ніяк не йдеться про цілковите роззброєння України.

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Далі, четвертий пункт стосується колективної безпеки, де, за словами Ердоґана, Україна проявила "позитивний підхід".

Однак, Ердоган заявив, що Україна не обговорює п’ятий і шостий пункти вимог росіян, а саме визнання російської окупації Криму та окремих районів Донеччини та Луганщини.

Турецький президент сказав, що Зеленський нібито ладний провести референдум щодо Донбасу. Ердоган також розкритикував західних лідерів за недостатню рішучість в засудженні російської окупації Криму в 2014 році.

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