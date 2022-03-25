У 200-й мотострілковій бригаді РФ із 648 осіб живими залишилося тільки троє, двоє з них - поранені, - Арестович
Про це розповів позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Батальйонно-тактична група 200-ї, невдала назва, окремої мотострілкової бригади, яка брала участь у "спеціальній воєнній операції" на території України, понесла значні втрати у живій силі: з 648 військовослужбовців, яких було відправлено для ведення бойових дій, загинуло 645. Залишилося ( живими – ред.) лише троє, двоє з них поранені", - зазначив Арестович.
Крім того, він проінформував, що попри залякування особового складу 7-ї десантно-штурмової гірської дивізії з Новоросійська позбавленням волі до двох років за відмову брати участь у війні проти України, близько 50% особового складу одного з полків дивізії написали рапорти про відмову від участі в бойових діях.
Радник керівника ОП зазначив, що передовий командний пункт цієї дивізії розміщений на аеродромі в Чорнобаївці на Херсонщині.
"Тепер ми розуміємо стан душі військовослужбовців, які категорично відмовляються їхати воювати в Україну", - сказав Арестович.
Він також підтвердив інформацію про ліквідацію українськими військовослужбовцями російського генерал-лейтенанта, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії Якова Резанцева.
Арестович додав, що відомо про відмову особового складу з підрозділів росгвардії і поліції Росії їхати в Україну. Так, за його словами, у Ростові-на-Дону 12 таких осіб зараз піддаються переслідуванню з боку російської влади.