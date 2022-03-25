Байден прибув до Польщі з дводенним візитом

Президент США Джо Байден прилетів у п’ятницю на летовище "Ясьонка" поблизу Жешува і розпочав дводенний візит до Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначалося, у Жешуві Байден і президент Польщі Анджей Дуда зустрінуться в п'ятницю з представниками неурядових організацій, які допомагають українським біженцям та обговорять питання протидії гуманітарній кризі в Україні. Байден також зустрінеться з американськими військовослужбовцями з 82-ої повітряно-дестантної дивізії, які нещодавно прибули до Польщі в рамках посилення східного флангу НАТО.

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У суботу глава Білого дому виголосить у Варшаві на Замковій площі промову стосовно "об’єднаних зусиль вільного світу щодо підтримки українського народу, а також притягнення росії до відповідальності за її брутальну війну".

У Варшаві Байден також відвідає Національний стадіон, де у супроводі глави польського уряду Матеуша Моравецького та мера Варшави Рафала Тшасковського побачить, як надається допомога біженцям з України.

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