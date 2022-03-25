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Глава делегації РФ Мединський: Київ та Москва зблизили позиції на перемовинах із другорядних питань, із головних - тупцюємо на місці

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Глава делегації РФ Мединський: Київ та Москва зблизили позиції на перемовинах із другорядних питань, із головних - тупцюємо на місці
Росія та Україна на перемовинах зближують позиції з другорядних питань, проте з головних політичних питань фактично тупцюють на місці.

Про це повідомив журналістам у п'ятницю глава російської делегації, помічник президента РФ Володимир Мединський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Переговори тривали весь тиждень, з понеділка по п'ятницю в режимі відеоконференцзв'язку, триватимуть ще завтра. Ідуть вони в режимі ВКЗ між експертними групами, два-три рази на тиждень - між головами делегацій, востаннє це було вчора ввечері. Зараз із другорядних питань позиції зближуються, проте з головних політичних ми фактично тупцюємо на місці", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Alex Bylim
    кацапи можуть йти *****
  • olele
    Дії росії проти нас правильніше назвати не війною, а геноцидом. Зрештою, вони цим займалися ціле 20-те століття і зараз взялися продовжувати.
    Суть геноциду полягає в намаганні будь-яким способом знищити окремі групи населення чи цілі народи за расовими, національними, політичними, релігійними мотивами.
    рф намагається фізично знищити українство як альтернативу кацапству - https://texty.org.ua/articles/106089/genocyd-tak-spravdi-henocyd-arhumenty-i-fakty/?src=main
  • Valter Valter
    Суки капитулянские
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