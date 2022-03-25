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Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих Ердоганом 4 пунктів. Україна від своїх вимог не відмовляється, - Кулеба

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Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих Ердоганом 4 пунктів. Україна від своїх вимог не відмовляється, - Кулеба
Переговорний процес з Росією йде надзвичайно важко. Українська делегація наполягає, насамперед, на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальній цілісності України.

Про це заявив в коментарі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

"Деякі ЗМІ цитують коментарі Президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана про перебіг переговорного процесу з РФ.

Наша держава щиро вдячна турецькій стороні і окремо Президенту Ердогану за політичну та гуманітарну допомогу, а також дипломатичні зусилля задля припинення війни Росії проти України.

Водночас важливо об’єктивно оцінювати ситуацію.

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Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих Президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська.

Та й загалом класифікація ключових тем переговорів на чотири або іншу кількість пунктів є некоректною. У підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань.

Переговорний процес йде надзвичайно важко. Українська делегація зайняла сильну позицію і від своїх вимог не відмовляється. Ми наполягаємо, насамперед, на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальній цілісності України.

Україна буде продовжувати діалог з Туреччиною та усіма іншими зацікавленими сторонами, аби відновити мир на українській землі. Сподіваємося, що Туреччина, як друг і стратегічний партнер України, буде також продовжувати підтримку на усіх треках.

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Користуючись цією нагодою, також нагадую, що запровадження нових санкцій проти Росії та зміцнення обороноздатності України є не менш важливими факторами, аби зупинити російську воєнну машину та досягти бажаного прогресу на переговорах.

Така тристороння стратегія - санкції, військова підтримка, переговори - не повинна ніким ставитися під сумнів", - заявив Кулеба.

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Топ коментарі

  • olele
    консенсус є тільки один: рф не має бути до кінця 2022 року

    ...Іще горять будинки, іще падають бомби, іще їх ріжуть і відстрілюють вдень і вночі, а росіяни на окупованих територіях уже поперли у школи, книгарні та бібліотеки - палити українські підручники та українські книжки.

    Ми їх звичайно виб'ємо звідти. Але це має стати для нас безцінним уроком.

    Ніколи знову «какая разніца». Мова, освіта, робота з дітьми і молоддю - наріжний камінь державності. Орки нам наглядно показали, що це навіть важливіше за зброю.
    Вже зараз потрібно планувати невідкладні революційні зміни у шкільній програмі.

    Ми повинні відкинути всі реверанси в сторону росії; прибрати їхніх авторів із зарубіжної літератури, переписати підручники з історії. Ніяких «братніх народів», ніякої «альтернативної» думки про події Майдану, ніякої «Отєчєственной» війни або «Пролетарської революції».

    Необхідно значно посилити патріотичне виховання у школі. З обов'язковим створенням на базі шкіл молодіжної патріотичної організації. Що хочте робіть, заводьте туди «Пласт», вигадуйте велосипед з нуля, але з дітьми має послідовно проводитися відповідна робота. Для старшокласників має бути військово-патріотична справа, без варіантів.

    Вже зараз потрібно впроваджувати механізм негайного звільнення педагогів, які транслюють дітям російський погляд на події ******** війни. Щоб тільки відкрив рота про «восємь лєт бамбілі дєтєй Данбаса», і вже до вечора летів зі школи коліном під зад, бажано у кабінет до слідчого СБУ.

    І вже зараз ми повинні готуватися до роботи на звільнених територіях ордло. З чітким розумінням, що абсолютно всіх вчителів, які працювали у «республіках», потрібно міняти. Ні один із них не збереже свою посаду, а отже доведеться шукати, привозити, забезпечувати житлом і «підйомними» відповідну кількість фахівців з вільної України.

    А тепер, поклавши руку на серце.
    Чи впорається з цими вилками наш міністр-плагіатор Шкарлет?
    https://t.me/nuts_roses/712
  • Пилат Понтийский 422e6733
    Реакція така.
    Насамперед, щоб не думали навіть..
  • 11*
    А дурні вже на сусідній гілці зраду розвели.
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