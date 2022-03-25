Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих Ердоганом 4 пунктів. Україна від своїх вимог не відмовляється, - Кулеба
Про це заявив в коментарі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УП.
"Деякі ЗМІ цитують коментарі Президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана про перебіг переговорного процесу з РФ.
Наша держава щиро вдячна турецькій стороні і окремо Президенту Ердогану за політичну та гуманітарну допомогу, а також дипломатичні зусилля задля припинення війни Росії проти України.
Водночас важливо об’єктивно оцінювати ситуацію.
Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих Президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська.
Та й загалом класифікація ключових тем переговорів на чотири або іншу кількість пунктів є некоректною. У підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань.
Переговорний процес йде надзвичайно важко. Українська делегація зайняла сильну позицію і від своїх вимог не відмовляється. Ми наполягаємо, насамперед, на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальній цілісності України.
Україна буде продовжувати діалог з Туреччиною та усіма іншими зацікавленими сторонами, аби відновити мир на українській землі. Сподіваємося, що Туреччина, як друг і стратегічний партнер України, буде також продовжувати підтримку на усіх треках.
Користуючись цією нагодою, також нагадую, що запровадження нових санкцій проти Росії та зміцнення обороноздатності України є не менш важливими факторами, аби зупинити російську воєнну машину та досягти бажаного прогресу на переговорах.
Така тристороння стратегія - санкції, військова підтримка, переговори - не повинна ніким ставитися під сумнів", - заявив Кулеба.