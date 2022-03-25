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Те, що в Росії закінчуються сили та ракети, неправда, - ЗСУ

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Те, що в Росії закінчуються сили та ракети, неправда, - ЗСУ
Чутки про те, що в Росії закінчуються сили та ракети, не відповідають дійсності, повідомив бригадний генерал, заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.

Про це він сказав на брифінгу в українському медіацентрі в Києві в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Чи є у противника сили? Звісно, є. Всі ці гучні заяви про те, що у них закінчуються ракети - за інтенсивністю обстрілів ми спостерігаємо, що все не так. Противник активно веде вогонь, особливо з військової інфраструктури, наших військових об'єктів", - сказав Грузевич.

Він зазначив, що противник наразі змінив тактику і відслідковує українські засоби протиповітряної оборони, повітряних сил та українську артилерію.

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"Я сміливо вже можу заявити - він цього боїться. Тільки за сьогоднішню ніч знищено три танки, з десяток бойових машин. Майже пів сотні підтверджених російських загарбників уже знищено", - розповів Грузевич.

Він також зазначив, що ЗСУ мають інформацію, що Росія здійснює мобілізацію в Дагестані, підтягує свіжі сили.

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"Але ви ж розумієте, щоб вони опинилися біля Києва потрібен час. З повітря ці сили не з'являться. Сили в нього ще є, повірте мені, і він найближчим часом намагатиметься вводити їх у дію", - додав Грузевич.

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Топ коментарі

  • Sashko Pavliuk
    Це ненормально, що людей вводять в оману. Де аналітики? де офіційні повідомлення, окрім муркотіння Арестовича? Бо він намуркотить, той кіт Баюн.
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Давайте всё-таки уточним, заканчиваются высокоточные средства поражения и подготовленные именно для войны с Украиной войска. А обычных снарядов и старых ракет в Рашке как фантиков у дурака и мобилизация тоже вопросов не решит, так как боевые качества у них весьма ограниченные. Дагами нас тоже пугать не стоит, больше сотни гробов туда уже доставленно. Зарабатывать они да, хотят, а вот погибать за кафиров, как-то не очень
  • Анастасия Шепелева
    То не вводьтеся в оману))

    Я Арестовича ще ні разу не слухала, за місяць війни. Мені його казок про кримський перехід вістачило. А про це він розповідав не один рік. "Вот выдвинутся они ( орки) из Крыма. Станут на перешейке. А там же степь. И тут мы их всех и накроем" Його слова. А орки просто висадили десант в Новій Каховці, і здійснили маршбросок по дорозі!!!!

    Читайте Бутусова. І слухайте.

    Також Марк Солонін розповідає кожного дня про оперативно обстановку.

    Роман Донік в твіттері. Пише рідко, але в тему.

    Necro Mancer в твіттері. Просто архіви фото, відео, з бойових полів.

    Це те що я слухаю та читаю. А ще є багато багато всього...Вистачає аналітики.
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