Літак президента Польщі Дуди, який летів на перемовини із Байденом, здійснив аварійну посадку. Програма зустрічі буде дещо змінена
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Літак президента Польщі Анджея Дуди здійснив аварійну посадку під час польоту до Жешува й повернувся до Варшави. Він летів, щоб зустрітися з головою Білого дому Джо Байденом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Fakt.
Інформацію щодо аварійної посадки президентського літака підтвердив й завідувач відділу міжнародної політики апарату президента Якуб Кумох.
"Відбулася аварійна посадка літака із президентом Дудою. Літак повернувся до Варшави, зараз ми перебуваємо перед вильотом резервного літака в Жешув", - заявив Кумох.
Також він додав, що програма зустрічі президентів буде дещо змінена.