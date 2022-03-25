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Літак президента Польщі Дуди, який летів на перемовини із Байденом, здійснив аварійну посадку. Програма зустрічі буде дещо змінена

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Літак президента Польщі Дуди, який летів на перемовини із Байденом, здійснив аварійну посадку. Програма зустрічі буде дещо змінена
Літак президента Польщі Анджея Дуди здійснив аварійну посадку під час польоту до Жешува й повернувся до Варшави. Він летів, щоб зустрітися з головою Білого дому Джо Байденом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Fakt.

Інформацію щодо аварійної посадки президентського літака підтвердив й завідувач відділу міжнародної політики апарату президента Якуб Кумох.

"Відбулася аварійна посадка літака із президентом Дудою. Літак повернувся до Варшави, зараз ми перебуваємо перед вильотом резервного літака в Жешув", - заявив Кумох.

Також він додав, що програма зустрічі президентів буде дещо змінена.

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    так
    самолет и польское высшее руководство уже как то было

    поляки, братья, а проверьте ка свою обслугу самолетов

    раша как плесень, пролезает везде где может
  • Чайка Київ
    Бережіть себе, пане Президент.
  • Василь Карпатський
    контра яка вбила качинського і генералітет ваш НЕ ПОКАРАНА!!!
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