В Міноборони РФ запевняють, що від початку війни в Україні загинув усього 1351 російський окупант

Міністерство оборони Росії вперше з 2-го березня оновило інформацію щодо кількості військових, які загинули за місяць так званої "спецоперації" в Україні. За їхніми даними, вбито майже 1400 російських військовослужбовців, тоді як, згідно із офіційними даними Генштабу ЗСУ - вбитих російських загарбників в 10 разів більше - понад 16 тис.

Як запевнив заступник начальника Генштабу РФ Сергій Рудський, від початку відкритого вторгнення до України нібито загинув всього 1351 російський військовослужбовець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"На жаль, в ході спеціальної військової операції є втрати серед наших бойових товаришів. На сьогодні загинув 1 351 військовослужбовець, 3 825 отримали поранення", - заявили в Міноборони РФ.

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