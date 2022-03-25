Російська пропагандистка Сімоньян, яка нетерпляче чекала початку війни РФ проти України, тепер хоче, щоб "це закінчилося якнайшвидше"

Пропагандистка Маргарита Сімоньян, яка очолює "Russia Today", мріє про закінчення війни Росії проти України.

На зміну риторики Сімоньян звернув увагу користувач твіттеру Yevgeniy Mudzhyri, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він опублікував скріншоти твітів Сімоньян, яка писала про можливий початок війни 9 грудня, а також 12, 18 та 19 лютого.

23 березня Сімоньян змінила риторику.

"Я думаю, що молитви всіх нормальних людей зараз в нашій країні - про те, щоб це закінчилося якнайшвидше та якнайменшою кров’ю", - написала Сімоньян.