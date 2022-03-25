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Російська пропагандистка Сімоньян, яка нетерпляче чекала початку війни РФ проти України, тепер хоче, щоб "це закінчилося якнайшвидше"

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Російська пропагандистка Сімоньян, яка нетерпляче чекала початку війни РФ проти України, тепер хоче, щоб "це закінчилося якнайшвидше"
Пропагандистка Маргарита Сімоньян, яка очолює "Russia Today", мріє про закінчення війни Росії проти України.

На зміну риторики Сімоньян звернув увагу користувач твіттеру Yevgeniy Mudzhyri, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він опублікував скріншоти твітів Сімоньян, яка писала про можливий початок війни 9 грудня, а також 12, 18 та 19 лютого.

Російська пропагандистка Сімоньян, яка нетерпляче чекала початку війни РФ проти України, тепер хоче, щоб це закінчилося якнайшвидше 01

23 березня Сімоньян змінила риторику.

"Я думаю, що молитви всіх нормальних людей зараз в нашій країні - про те, щоб це закінчилося якнайшвидше та якнайменшою кров’ю", - написала Сімоньян.

Російська пропагандистка Сімоньян, яка нетерпляче чекала початку війни РФ проти України, тепер хоче, щоб це закінчилося якнайшвидше 02

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Топ коментарі

  • Ярослав Викторович
    А что изменилось? Эта гнида по-прежнему хочет нашей смерти, только побыстрее, типа заждалась.
  • Valter Valter
    Ага. Особенно когда Азера армяшек в жопу *бут выждав момент когда ***** забрало росийскую армию из Карабаха в Украину
  • Gyro
    Ця шмара знову як й раніше хоче в цивілізований світ кататися?

    Ні, Маргоша, тепер тільки Монголія...)))
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