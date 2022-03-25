ЗСУ готові до ймовірної атаки білоруських військ

Збройні сили України не відкидають можливості вступу в війну Білорусі, але готові до нього.

Про це під час брифінгу в Медіа Центрі Україна повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич, передає Цензор.НЕТ.

"Є загроза з боку Білорусі, але вжиті відповідні заходи і ми готові, навіть якщо це станеться. Відповідні угруповання вже визначені, і ми готові до найгіршого варіанту розвитку подій. Противник останнім часом здійснює пуски тактичних ракет, налагодження логістики з Білорусі", - сказав Грузевич.

На його думку, перекрити постачання допомоги із Заходу противник не зможе.

"Не вистачить сил. На сьогодні це проблематично. Хіба що використає ракети. Вжито заходів щодо недопущення цього, або, в крайньому випадку, мінімізації їхніх активних дій", - додав заступник начальника штабу.

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