Місто-супутник ЧАЕС Славутич заблоковане військами РФ, - МВС

Місто Славутич наразі є де-факто заблокованим російськими військовими.

Про це в ефірі українських телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, відповідаючи на запитання, що відомо про ситуацію у Славутичі, передає Цензор.НЕТ з посиалнням на Укрінформ.

Денисенко нагадав, що Славутич був на території, яка захоплена, але туди до четверга не заходили російські війська.

"Учора вони (загарбники. – Ред.) підійшли до блокпостів (у Славутичі. – Ред.), обстріляли їх. І наразі влада міста попросила всіх не виходити на вулицю, тому що працюють снайпери. І, власне, російські військові наблизилися приблизно на 1 км до входу в місто, і місто де-факто є заблокованим російськими військами", - заявив він.

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Радник міністра внутрішніх справ уточнив, що інформації про сутички та про жертв у правоохоронців поки що немає.

Окремо він нагадав, що Чорнобильська АЕС, на якій працюють і жителі Славутича, давно захоплена рф.

"І всі ці історії персоналу (ЧАЕС. - Ред.) про те, як горів чорнобильський ліс і росіяни не давали можливості навіть загасити його, - про це говорили упродовж останніх днів", - заявив Денисенко.

Коментуючи повідомлення про те, що загарбники надумали в особливо небезпечних районах Чорнобильської зони копати окопи, він уточнив, що вони достатньо серйозно порушили верхні шари ґрунту технікою, що призвело на певний час навіть до невеликого підвищення радіації.

"Наразі ми чекаємо, що буде, якими будуть дії росіян по відношенню до Славутича", - зауважив Денисенко.

Він висловив думку, що активності загарбників пов’язані, перш за все, із активізацією української армії у Київській області, причому як безпосередньо у Приірпінні, так і в інших регіона, де наразі йдуть та вчора йшли бої. Іншого пояснення радник глави МВС "просто не бачить".

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"Можливо, вони й справді отримали якусь таку свою дивну вказівку, що їм потрібно ще й у місто заходити. Хоча, чесно кажучи, вони дуже небезпечні і на самій Чорнобильській станції, тому що це мавпа з гранатою де-факто", - підсумував він.