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США та НАТО не виключають, що Росія спробує напасти на країни Альянсу, - радник Байдена Салліван

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США та НАТО не виключають, що Росія спробує напасти на країни Альянсу, - радник Байдена Салліван
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що в країні не виключають можливість нападу Росії на територію НАТО. Це також враховують і в самому Альянсі.

Про це він зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на USNews.

"Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО планують надзвичайні ситуації для будь-якого можливого нападу Росії на територію НАТО", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повноцінна війна між Росією та НАТО є малоймовірною, - Столтенберг

Топ коментарі

  • Кайрос Тор
    Можливо прозвучить трішечки цинічно) але десь у глибині душі ,хочеться щоб кацапи ввели німцям ,ну на пів шишечки!)))) І побачити реакцію а може ерекцію НАТО)))
  • константен
    Globusnews


    @globusnewsorg



    Посол РФ в Болгарии Митрофанова перешла все границы - на встрече с болгарской стороной она начала открыто оскорблять болгарский народ, называя их "американскими прихвостнями" и "полутурецкими митисами". Её тут же выдворили из страны.
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    Истерика...Бункер. Март 1945-го. Аналоговнетные ракеты и армия Венка
  • дератизатор
    Столсенберг скажет что "ничивонебыло"...
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