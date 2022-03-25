США та НАТО не виключають, що Росія спробує напасти на країни Альянсу, - радник Байдена Салліван
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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що в країні не виключають можливість нападу Росії на територію НАТО. Це також враховують і в самому Альянсі.
Про це він зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на USNews.
"Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО планують надзвичайні ситуації для будь-якого можливого нападу Росії на територію НАТО", - сказав він.