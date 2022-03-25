Війна може закінчитися до травня, час працює на нас, - Кім

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім вірить у можливість завершення війни до травня.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Війна виграється грошима, логістикою, людьми тощо, а вони там під санкціями, у них скоро нічого не буде. Крім того, росіяни здебільшого не хочуть воювати. Вони розуміють, що у них не вдасться. І час сьогодні працює на нас. З кожним днем ​​ми стаємо сильнішими, а вони слабшими. Тому я вважаю, що є перспективи, що війна закінчиться швидко", - сказав Кім, коментуючи ймовірність закінчення війни до травня.

Він наголосив, що влада шукає будь-які способи, сили та засоби, щоб відбити окупантів, знищити та вигнати з України. А російські військові шукають способи не воювати, піти з нашої території та не бути вбитими.

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"У цих двох речах і знаходиться весь сенс ситуації, що склалася. Справа в тому, що вони не знають як втекти з України. У них загороджувальні загони, звільнення та суди. Їм загрожують, пропагують, змушують. Проте вони хочуть звідси втекти. Якщо зараз прибрати керівництво російських військ, і якщо їм за це нічого не буде, вони самі все вийдуть", - додав голова Миколаївської ОДА.