Щонайменше 59 релігійних споруд зазнали руйнувань від початку війни РФ проти України

Війна Росії проти України завдала руйнувань щонайменше 59 спорудам духовного значення в щонайменше восьми областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"З 24 лютого постраждали вже щонайменше 59 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше восьми областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ‒ православні храми", - йдеться у повідомленні.

Руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій. Інтерактивна мапа дає змогу побачити всі постраждалі об’єкти та вибрати візуалізацію за релігійною спільнотою.

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