Міноборони РФ назвало головною ціллю війни з Україною "повне звільнення Донбасу"

Міноборони РФ заявило, що концентруватимуться на "повному звільненні Донбасу", але не виключає штурму Києва, Харкова та інші обласних центрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Істотно знижено бойовий потенціал Збройних сил України, що дає змогу зосередити основні зусилля на досягненні головної мети – звільненні Донбасу.

Спочатку ми й не планували їх штурм (міст Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв, - ред.), щоб не допустити руйнувань та мінімізувати втрати серед особового складу та мирного населення.

Хоча таку можливість ми не виключаємо, у міру виконання окремими угрупованнями поставлених завдань, а вони вирішуються успішно, наші сили та засоби концентруватимуться на головному – повному звільненні Донбасу", - заявляють окупанти.

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