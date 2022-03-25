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Міноборони РФ назвало головною ціллю війни з Україною "повне звільнення Донбасу"

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Міноборони РФ назвало головною ціллю війни з Україною "повне звільнення Донбасу"
Міноборони РФ заявило, що концентруватимуться на "повному звільненні Донбасу", але не виключає штурму Києва, Харкова та інші обласних центрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Істотно знижено бойовий потенціал Збройних сил України, що дає змогу зосередити основні зусилля на досягненні головної мети – звільненні Донбасу.

Спочатку ми й не планували їх штурм (міст Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв, - ред.), щоб не допустити руйнувань та мінімізувати втрати серед особового складу та мирного населення.

Хоча таку можливість ми не виключаємо, у міру виконання окремими угрупованнями поставлених завдань, а вони вирішуються успішно, наші сили та засоби концентруватимуться на головному – повному звільненні Донбасу", - заявляють окупанти.

Також читайте: В Міноборони РФ запевняють, що від початку війни в Україні загинув усього 1351 російський окупант

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    В переводе с кацапьего-"Извините,мы обосрались по полной".
  • Тетяна Тать
    то хай звільняють Донбас
    ростов поруч, ніхто не проти, хай собі валять на ростов усі
  • Ustym Karmaliuk
    Повне звільнення від чого? Як Маріуполь? Від людей і признаків життя?
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