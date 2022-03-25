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На Запоріжжі російські окупанти намагаються дискредитувати ЗСУ: здійснюють артилерійські обстріли "оголошеної" місцевості, - РНБО

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На Запоріжжі російські окупанти намагаються дискредитувати ЗСУ: здійснюють артилерійські обстріли "оголошеної" місцевості, - РНБО
У населених пунктах Запорізької області російські окупанти намагаються дискредитувати українських захисників.

Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України повідомляє у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"На окупованих територіях, зокрема в населених пунктах Запорізької області, ворог намагається дискредитувати українських захисників. Для цього окупаційні війська вчиняють таке: через наявні засоби комунікації, зокрема гучномовці, повідомляють про час та місце обстрілів, які нібито планують здійснити українські військові; у визначений час здійснюють артилерійські обстріли "оголошеної" місцевості; намагаються отримати інформацію про реакцію населення на здійснені "оголошені" обстріли", - ідеться в повідомленні.

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"Таким чином, військові "стратеги" та "психологи" рф намагаються деморалізувати місцеве населення окупованих районів для зламу їх опору ворожим військам та подальшого примирення з російською окупацією", - зазначають в РНБО.

У Центрі наголошують, що захисники України не використовують варварську тактику обстрілу цивільної інфраструктури навіть у разі необхідності нейтралізації ворожих сил.

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Топ коментарі

  • Пилат Понтийский 422e6733
    Як Донецьк та Луганськ..
    Нічого не міняється
  • Igor Svatko
    Поки живі - роблять злочини . Помріть вже ВВХу*ники.
  • Gyro
    В мешканців не виникає логічного питання - навіщо ЗСУ повідомляти кацапів, коли вони по них будуть стріляти?)))
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