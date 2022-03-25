На Запоріжжі російські окупанти намагаються дискредитувати ЗСУ: здійснюють артилерійські обстріли "оголошеної" місцевості, - РНБО

У населених пунктах Запорізької області російські окупанти намагаються дискредитувати українських захисників.

Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України повідомляє у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"На окупованих територіях, зокрема в населених пунктах Запорізької області, ворог намагається дискредитувати українських захисників. Для цього окупаційні війська вчиняють таке: через наявні засоби комунікації, зокрема гучномовці, повідомляють про час та місце обстрілів, які нібито планують здійснити українські військові; у визначений час здійснюють артилерійські обстріли "оголошеної" місцевості; намагаються отримати інформацію про реакцію населення на здійснені "оголошені" обстріли", - ідеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ готує провокації з обстрілами своїх територій для звинувачення ЗСУ, - Синєгубов

"Таким чином, військові "стратеги" та "психологи" рф намагаються деморалізувати місцеве населення окупованих районів для зламу їх опору ворожим військам та подальшого примирення з російською окупацією", - зазначають в РНБО.

У Центрі наголошують, що захисники України не використовують варварську тактику обстрілу цивільної інфраструктури навіть у разі необхідності нейтралізації ворожих сил.