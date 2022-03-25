Новини • Війна

Якщо Росія застосує хімічну зброю - заплатить дуже велику ціну, - Білий дім

12 64670
Якщо Росія застосує хімічну зброю - заплатить дуже велику ціну, - Білий дім
Відповідь США і НАТО на застосування хімічної зброї з боку Росії буде "відповідною", як заявив президент Байден, однак за жодних обставин не передбачатиме використання бойових хімічних реагентів з американського боку.

Таке роз’яснення оприлюднив у п’ятницю радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це означає, що ми оберемо форму й характер нашої відповіді, виходячи з характеру дій росії, і ми зробимо це в координації з нашими союзниками", - зауважив радник президента США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми дамо відповідь, - Байден про застосування Росією хімічної зброї

За його словами, Сполучені Штати попередили росіян: якщо вони використають хімічну зброю, то заплатять "дуже велику ціну".

"І я не буду виходити за межі того, щоб сказати: Сполучені Штати не мають наміру використовувати хімічну зброю за жодних обставин", – зазначив Салліван.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    А при чому тут Байден?
    ***** зростила нацистська **** Меркельша і веселий імпотент Обама.
  • Максим Щербань
    А так це Байден винен у тому, що Україна не має Нептунів, Вільхи-М, Богдани, Грома-2?
  • Andry Moon
    Він вже реально бісить своїм балабольством. Ви обіцяли ембарго на цьому тижні, СВІФТ виявляється відключили аж для 5 банків, борги кацапи платять з "заморожених" ЗВР. І щоденні мантри, мовляв, - лупи їх валодя ми ні а якому разі не заважаєм...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини