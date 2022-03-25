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Жителі Чернігівщини на колінах провели в останню путь загиблого воїна ЗСУ Віталія Скорика, який повернувся боронити Україну з Чехії. ФОТО

17 22020
У Чернігівській області провели в останню путь Віталія Скорика, який загинув 18 березня на сході України, захищаючи рідну землю від російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Високий Вал.

Жителі Чернігівщини на колінах провели в останню путь загиблого воїна ЗСУ Віталія Скорика, який повернувся боронити Україну з Чехії 01

"На колінах проводжали в останню путь Героя сотні людей з Харитонівки, навколишніх сіл та зі Срібного. 

Жителі Чернігівщини на колінах провели в останню путь загиблого воїна ЗСУ Віталія Скорика, який повернувся боронити Україну з Чехії 02

Війна застала Віталія в Чехії, у безпечній країні, яка приймала українських біженців. Та він, залишивши роботу, вирушив у протилежний бік, до України. Він вже мав бойовий досвід, захищав Україну в зоні АТО у 2014-2015 роках", - йдеться у повідомленні.

Жителі Чернігівщини на колінах провели в останню путь загиблого воїна ЗСУ Віталія Скорика, який повернувся боронити Україну з Чехії 03

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У травні Віталію Скорику мало б виповнитись 36 років.

Жителі Чернігівщини на колінах провели в останню путь загиблого воїна ЗСУ Віталія Скорика, який повернувся боронити Україну з Чехії 04

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Спи спокійно, Український Соколе....
  • Перехватчик
  • Владимир Владимирович 5bb66c7b
    Щоб ординські діти не побачили завтрішнього сонця .
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