Жителі Чернігівщини на колінах провели в останню путь загиблого воїна ЗСУ Віталія Скорика, який повернувся боронити Україну з Чехії. ФОТО
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У Чернігівській області провели в останню путь Віталія Скорика, який загинув 18 березня на сході України, захищаючи рідну землю від російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Високий Вал.
"На колінах проводжали в останню путь Героя сотні людей з Харитонівки, навколишніх сіл та зі Срібного.
Війна застала Віталія в Чехії, у безпечній країні, яка приймала українських біженців. Та він, залишивши роботу, вирушив у протилежний бік, до України. Він вже мав бойовий досвід, захищав Україну в зоні АТО у 2014-2015 роках", - йдеться у повідомленні.
У травні Віталію Скорику мало б виповнитись 36 років.