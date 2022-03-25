Російські терористи "ЛДНР" вимагають викуп з родичів українських полонених

З родичів українських полонених російські терористи "Л/ДНР" вимагають викуп.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

"Найближчим часом питання обміну полоненими може суттєво ускладнитись, адже російська сторона наголошує на принципі паритетності обміну, тобто військових аналогічних рангів, або цивільних на цивільних. А Україна не захоплює цивільних, бо ми не терористи. Також, обмін полоненими має ризик перерости у своєрідний бізнес. Маємо випадки вимагання від родичів полонених викупу. Це організовують покидьки із так званих "ЛНР" і "ДНР", - сказала міністр.

Верещук також висловила надію, що найближчими днями зможе відбутись передача гуманітарної допомоги Херсону.

"Зараз представники ООН домовляються з Росією про надання гуманітарного коридору для виїзду їхніх представників з Херсонщини. Маємо надію, що з ними ми зможемо передати якусь гуманітарну допомогу, зокрема ліки", - додала вона.

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