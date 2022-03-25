Єрмак закликав США офіційно визнати Росію державою-терористом
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив у п’ятницю під час прямого включення, організованого аналітичним центром "Атлантична рада".
"Я закликаю партнерів: час визнати, що Росія перетворилася на державу-терориста, вже практично офіційно. Час визнати збройні сили російської федерації терористичною організацією", - наголосив керівник ОП.
Єрмак порівняв дії РФ в Україні з тим, що чинили фашистські загарбники за часів Другої світової війни, та наголосив, що потрібно спочатку позбавити РФ впливових позицій в ООН.
"Цього (визнання Росії терористом. – Ред.), вочевидь, не станеться, поки місце (постійного представника. – Ред.) в Радбезі ООН незаконно посідає держава, яка здійснила агресію проти іншої держави-засновниці ООН", - заявив глава ОП.
За його словами, у цих умовах Україна мусить вистояти - для себе й для світу, бо в іншому разі буде тільки гірше. "Непокарані тиранії тільки множать беззаконня. Їм не потрібна сила права, вони визнають лише право сили", - наголосив він.
Глава Офісу Президента також закликав Захід забезпечити для України обмін розвідувальною інформацією в режимі реального часу, оскільки "дуже потрібна чітка і повна картина дій Росії".
Крім того, Єрмак наголосив на необхідності закрити небо над Україною.
"Тут ми бачимо кілька варіантів, і всі вони залежать від політичної волі сторін. Базовий варіант – передача Україні винищувачів і далекобійних систем ППО радянського та російського виробництва", - зазначив він.
Єрмак зауважив, що такі запаси мають Польща, Словаччина, Болгарія, Греція. Вони могли би передати ці системи Україні, а США натомість посилити їхній захист відповідною заміною. У цьому зв’язку представник України закликав країни НАТО не піддаватися на шантаж Росії й не поступатися терористам.
Крім того, глава ОП закликав Захід до посилення економічного тиску на РФ, введення нових реальних санкцій та їх неухильного дотримання. У цьому контексті він підкреслив важливість впровадження повного ембарго на торгівлю енергоносіями РФ, а також позбавлення її можливості отримувати "сірий" та "чорний" імпорт через країни ОДКБ та Євразійського союзу. За його словами, потрібно остаточно згорнути для Росії будь-які перспективи провадити агресивну політику та бути загрозою світу.