Китай готовий відігравати "конструктивну роль" для відновлення миру в Україні, - Сі Цзіньпін
15 35644
Сі Цзіньпін наголосив, що світовій спільноті слід просувати мирні переговори.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Сі Цзіньпін також наголосив, що світовій спільноті слід просувати мирні переговори, щоб створити умови для політичного вирішення українського питання.
Раніше міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що Китай відкидає всі обвинувачення, що лунають від інших країн на його адресу, й не піддаватиметься тиску, який міжнародна спільнота намагається чинити на Пекін. У Китаї кажуть, що республіка сприятиме переговорам між Україною і Росією, аби якнайшвидше припинити бойові дії.