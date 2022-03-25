Китай готовий відігравати "конструктивну роль" для відновлення миру в Україні, - Сі Цзіньпін

Сі Цзіньпін наголосив, що світовій спільноті слід просувати мирні переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Сі Цзіньпін також наголосив, що світовій спільноті слід просувати мирні переговори, щоб створити умови для політичного вирішення українського питання.

Раніше міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що Китай відкидає всі обвинувачення, що лунають від інших країн на його адресу, й не піддаватиметься тиску, який міжнародна спільнота намагається чинити на Пекін. У Китаї кажуть, що республіка сприятиме переговорам між Україною і Росією, аби якнайшвидше припинити бойові дії.

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