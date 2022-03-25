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Окупанти вісім днів ґвалтували 18-річну дівчину. А правозахисники дорікають Україні "розголошенням персональних даних" російських полонених, - Тарута

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Окупанти вісім днів ґвалтували 18-річну дівчину. А правозахисники дорікають Україні "розголошенням персональних даних" російських полонених, - Тарута
У Київській, Херсонській, Чернігівській областях російські окупанти скоюють сексуальні злочини проти українських жінок.

Про це у фейсбуці написав Сергій Тарута, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, про що важко говорити. Однак варто не просто говорити, а кричати! Хоча би для того, щоб відкрити очі таким, як [правозахисна організація] Human Rights Watch, які дорікають Україні "розголошенням персональних даних" російських полонених.

У Київській, Херсонській, Чернігівській областях зафіксовано сексуальні злочини, які вчиняють окупанти. Такі повідомлення надходять від українських жінок на гарячі лінії, зокрема до громадської організації La Strada.

На Київщині окупанти майже повністю знищили міста Ірпінь, Буча, Ворзель та Гостомель. Ті, кому вдалося звідти вирватися, розповідають про військові злочини, які вчиняють росіяни", - йдеться в дописі.

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Так, пише Тарута, одна із волонтерок розповіла, що евакуйовані донесли факти масових зґвалтувань.

"Серед постраждалих 18-річна дівчина, яку окупанти ґвалтували вісім днів", - зазначає він.

Топ коментарі

  • Перехватчик
    Твари должны быть только в таком виде

  • віктор федорович 31ee1569
    путін не оголошував Україні війну, а тому нема в нас ніяких російських військовополонених, а є звичайні терористи, які підлягають знищенню без суду та слідства.
  • Papazol
    Казнить, тварей. Это должно быть не просто уничтожение врага, это должна быть казнь. Тут не рассматриваются варианты
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