ЗСУ на Харківщині знищили ворожий комплекс РЕБ, розвідгрупу російських окупантів та вертоліт РФ, - Синєугбов

Українські захисники на Харківщині знищили комплекс, що глушив зв’язок, розвідгрупу та вертоліт російських окупантів.

Про це у Telegram повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Наші мужні захисники знищили потужний російській стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби! Завдяки цьому комплексу окупанти "глушили" наш зв'язок, електроніку, роботу наших систем протиповітряної оборони і безпілотників, вели розвідувальні роботи. Це потужна операція! За яку ми всі вдячні нашим непереможним бійцям. Бо разом із ворожим комплексом, ЗСУ знищили близько 50 ворогів, які безпосередньо працювали з технікою", - йдеться в повідомленні.

Також, додав Синєгубов, в Харківському районі 92-га механізована бригада та військовослужбовці харківського гарнізону знищили ворожих розвідників, зокрема і командира роти. Бійці цієї ж 92-ї бригади узяли в полон 17 окупантів, 15 з яких мобілізовані з так званих "ЛДНР".

"У тому ж Харківському районі мобільні підрозділи ЗСУ артилерією знищили ворожий вертоліт противника, який стояв просто на землі. Росіяни останнім часом дають все більше приводів для їхніх ганебних поразок", - підсумував очільник ОВА.

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