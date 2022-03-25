Оперативна інформація Генштабу щодо російського вторгнення станом на 18:00 25 березня

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформації щодо ситуації на фронті станом на 18:00 25 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомлені зазначається: "Триває тридцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Протягом поточної доби ворог продовжував здійснювати перегрупування військ з метою нарощування ударних угруповань для відновлення наступальних дій. На окремих напрямках противник намагається вести штурмові дії, не полишає спроб нанесення вогневого ураження окремим підрозділам Збройних Сил України. Успіху не має.

Ворог здійснює заходи щодо відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою забезпечення готовності наступальних дій.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у визначених районах, проводить стабілізаційну операцію, виконує завдання територіальної оборони.

Сили оборони, що беруть участь в здійсненні заходів оборони міста Києва продовжують відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримують визначені рубежі.

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Продовжується фіксація фактів злочинної діяльності російського військово-політичного керівництва, систематичного порушення міжнародного гуманітарного права, норм щодо гуманного ставлення під час війни.

На тимчасово зайнятих територіях України окупанти продовжують терор місцевого населення, здійснюють примусове вивезення людей на територію російської федерації. З метою залякування місцевого населення російські загарбники здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів, вилучають автомобільну техніку та особисті речі.

У тимчасово окупованому Луганську, в місцевій лікарні, окупантами розміщено військовий госпіталь, що повністю зайнятий пораненими військовослужбовцями російської федерації. Частина лікарні відведена для зберігання трупів, у зв’язку з тим, що місцеві морги є перевантаженими.

Противник продовжує зазнавати втрат серед керівного складу. Так, 25 березня, українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,1 тис. осіб, 115 літаків, 125 гелікоптерів, 561 танк і понад 1,6 тис. броньованих машин