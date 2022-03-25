Ми бачили таке хіба що у фільмах жахів, - Байден про Маріуполь

Президент США Джо Байден нагадав, що в Україні 10 млн людей змушені були залишити свої домівки через війну, сотні тисяч людей відрізані від допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава Білого дому заявив на зустрічі у польському Жешуві з представниками міжнародних неурядових організацій, які допомагають українським біженцям.

Глава Білого дому нагадав, що в Україні 10 млн людей змушені були залишити свої домівки через війну, зокрема 3,8 млн, у тому числі мільйон дітей, виїхали з країни.

"Я бачив ці катастрофи, дітей, немовлят, матерів. Не треба розуміти їхньої мови, а достатньо подивитися їм глибоко в очі, цей біль, який є в їхніх очах... Немає нічого гіршого для батьків за страждання дітей", - зауважив Байден.

Водночас, за його словами, сотні тисяч людей відрізані від допомоги, як у Маріуполі.

"Це неможливо уявити, ми бачили таке хіба що у фільмах жахів", - підкреслив Байден.

Також читайте: Байден виголосить завтра "значну промову" щодо України, - Білий дім

Президент США наголосив, що потрібно збільшувати зусилля і координувати допомогу з урядом України, оскільки у Києві найкраще знають, що потрібно країні.

Байден також висловив жаль з приводу того, що не може відвідати Україну і побачити на власні очі, що там відбувається. За словами президента США, йому "не дозволяють це зробити".