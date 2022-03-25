Ми бачили таке хіба що у фільмах жахів, - Байден про Маріуполь
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава Білого дому заявив на зустрічі у польському Жешуві з представниками міжнародних неурядових організацій, які допомагають українським біженцям.
Глава Білого дому нагадав, що в Україні 10 млн людей змушені були залишити свої домівки через війну, зокрема 3,8 млн, у тому числі мільйон дітей, виїхали з країни.
"Я бачив ці катастрофи, дітей, немовлят, матерів. Не треба розуміти їхньої мови, а достатньо подивитися їм глибоко в очі, цей біль, який є в їхніх очах... Немає нічого гіршого для батьків за страждання дітей", - зауважив Байден.
Водночас, за його словами, сотні тисяч людей відрізані від допомоги, як у Маріуполі.
"Це неможливо уявити, ми бачили таке хіба що у фільмах жахів", - підкреслив Байден.
Президент США наголосив, що потрібно збільшувати зусилля і координувати допомогу з урядом України, оскільки у Києві найкраще знають, що потрібно країні.
Байден також висловив жаль з приводу того, що не може відвідати Україну і побачити на власні очі, що там відбувається. За словами президента США, йому "не дозволяють це зробити".