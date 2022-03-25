Україна, Литва та Польща створили спільну слідчу групу для розслідування воєнних злочинів РФ, - Венедіктова

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала з Генпрокурором Литви Нідою Грунскєне та Генпрокурором і Міністром юстиції Польщі Збігневом Зьобро Угоду про створення спільної слідчої групи для розслідування агресії РФ та її воєнних злочинів на території України.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Також документ скріпили підписами представники країн в Євроюсті. Крім цього, український і литовський генпрокурори обмінялися оригіналами, підписаного 2 березня Меморандуму про співробітництво між прокуратурами.

Діяльність ССГ зосереджуватиметься на зборі, безпечному зберіганні та швидкому обміні інформацією та доказами воєнних злочинів РФ, зібраними в ході розслідувань на території держав-сторін, а також оперативно-розшукових заходах. Крім цього, вона займатиметься виявленням активів воєнних злочинців з метою їх заморожування та конфіскації.

"Наша спільна слідча група відкрита до інших країн-учасників. Нині крім України, ще 9 країн здійснюють власні розслідування щодо війни, розв’язаної РФ: Литва, Польща, Словаччина, Естонія, Німеччина, Швеція, Латвія, Норвегія та Франція. Також очікуємо в нашій обоймі Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду", - зазначила Венедіктова.

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